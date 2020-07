Gesellschaft : Neubrandenburger Stadtwerke boykottieren Facebook-Werbung

Die Neubrandenburger Stadtwerke (neu.sw) beteiligen sich am Werbe-Boykott des sozialen Netzwerks Facebook und verzichten auf entsprechende Anzeigen. Damit will das Unternehmen die Initiative «Stop Hate For Profit» unterstützen und ein Zeichen gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit setzen, teilte neu.sw am Freitag in Neubrandenburg mit. Auch bei dem zu Facebook gehörenden Onlinedienst Instagram würden keine Anzeigen geschaltet.

Avatar_prignitzer von dpa

10. Juli 2020, 18:17 Uhr