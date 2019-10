Notfälle : Neue Ausbildungsstätte für Berufsfeuerwehren

Die Berufsfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern bilden ihre Angehörigen fortan im Rostocker Fischereihafen aus. Dafür war dort das ehemalige Brandlabor zur Ausbildungsstätte umgebaut worden. Aus den Tanklagern seien Seminar- und Schulungsräume geworden, aus den einstigen Brandversuchsräumen Werkstatt- und Lagerflächen für Ausbildungskleidung und Übungsgerät, teilte das Innenministerium am Freitag mit. «Ich freue mich, dass wir dieses Modell gemeinsam so unkompliziert umsetzen konnten und dass der Ausbildungskomplex zum Beispiel auch für Fortbildungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt genutzt werden kann», erklärte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) anlässlich der feierlichen Übergabe. Den Angaben zufolge soll die Einrichtung auch die Landesfeuerwehrschule in Malchow entlasten.

Avatar_prignitzer von dpa

25. Oktober 2019, 18:21 Uhr

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, kostete die Modernisierung des Gebäudes rund 2,2 Millionen Euro, finanziert mit städtischen Eigenmitteln und Krediten. Im Gegenzug beteilige sich das Land an den Ausbildungskosten. Bereits am 7. Oktober habe der erste Lehrgang für Brandmeisteranwärter in der neuen Ausbildungsstätte begonnen. Die theoretische Ausbildung umfasse ein Drittel der Laufbahnausbildung, zwei Drittel sind Praxis.

Der Landesfeuerwehrverband hatte jahrelang von der Landesregierung mehr Geld gefordert. Zum einen, um die örtlichen freiwilligen Wehren mit moderner Löschtechnik ausstatten, zum anderen, um die Fortbildungsmöglichkeiten an der Landesfeuerwehrschule verbessern zu können. Dem kam die Regierung zu Beginn des Jahres nach. Aus den Etatüberschüssen von 2018 sollen in den kommenden Jahren insgesamt 50 Millionen Euro zusätzlich in die Ausstattung der Wehren und die Ausbildung investiert werden.

Nach Angaben des Feuerwehrverbands hat die Zahl der Freiwilligen Feuerwehren seit 2004 um etwa 17 Prozent von 1125 auf 939 abgenommen. Die Zahl der aktiven Mitglieder sank von 28 000 auf 25 450. In den sechs Berufsfeuerwehren sind rund 650 Kameraden aktiv.