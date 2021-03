Gesundheit : Neue Corona-Regelungen treten in Kraft

Am heutigen Montag treten in Mecklenburg-Vorpommern die neuen Corona-Regelungen in Kraft, die etwa Lockerungen im Handel und im privaten Bereich vorsehen.

Schwerin | Dann sollen sich wieder maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen, Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Der Einzelhandel darf nach monatelangen Schließungen wieder öffnen. Allerdings wird dies unterschiedlich umgesetzt im Bundesland. In Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen ist Einkaufen ohne vorherige Terminvergabe möglich,...

