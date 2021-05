Forschung : Neue Gesundheitsstudie nimmt auch Haustiere in den Blick

Mit einer breit angelegten Studie in Vorpommern wollen Forscher unter anderem herausfinden, welchen Einfluss Haustiere auf die Gesundheit von Menschen haben.

Greifswald | Dabei geht es um den Einfluss, den die Tierhaltung auf die körperliche und seelische Gesundheit der Menschen hat, aber auch um Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden können, teilte die Unimedizin Greifswald am Donnerstag mit. Die Untersuchung ist teil der SHIP-Studie (Study of Health in Pomerania/Leben und Gesundheit in Vorpom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.