Gewerkschaften : Neue Kita-Ausbildung: Gewerkschaften wollen demonstrieren

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi rufen am Samstag zu einer landesweiten Demonstration gegen die neue Erzieherausbildung in Rostock auf. Sie erwarten etwa 700 Teilnehmer. Mit der dreijährigen dualen Ausbildung zur Fachkraft für Kindertagesstätten soll nach dem Willen der Landesregierung die bestehende vierjährige schulische Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher ergänzt und dem Fachkräftemangel vorgebeugt werden. Zudem soll der neue Ausbildungsgang praxisnäher sein und vergütet werden. Die Gewerkschaften sowie die Linken befürchten Qualitätseinbußen in der Ausbildung und eine schlechtere Bezahlung der neuen Fachkräfte.

von dpa

erstellt am 10.Jun.2017 | 08:46 Uhr