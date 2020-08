Kirche : Neue Rostocker Seemannsdiakonin feierlich in Amt eingeführt

Die neue Leiterin der Rostocker Seemannsmission, Stefanie Zernikow, ist am Sonntag in der Warnemünder Kirche offiziell in ihr Amt eingeführt worden. «Sie sind berufen, sich stark zu machen für die Seefahrer und deren Sache und uns allen immer wieder bewusst zu machen, was wir ihnen zu verdanken haben», beschrieb Sprengel-Bischof Tilman Jeremias die Aufgaben der 37-jährigen Diakonin. Etwa 90 Prozent des Welthandels würden über See abgewickelt, und doch wisse kaum jemand, wie es den Seeleuten gehe. So müssten viele von ihnen seit Beginn der Corona-Krise auf ihren Schiffen ausharren.

Avatar_prignitzer von dpa

09. August 2020, 14:21 Uhr