Verkehr : Neue Schilder begrüßen Autofahrer an den Autobahnen

«Willkommen im Land zum Leben»: Damit begrüßt Mecklenburg-Vorpommern Besucher und Heimkehrer, die mit dem Auto kommen. Auf den Schildern prangt nun auch die «30». Der Nordosten feiert 2020 seinen 30. Geburtstag.

Avatar_prignitzer von dpa

19. Dezember 2019, 14:53 Uhr

Zum 30. Geburtstag Mecklenburg-Vorpommerns sind an den Autobahnen neue Begrüßungsschilder aufgestellt worden. Neben der freundlichen Willkommensformel «Willkommen im Land zum Leben» macht sehr prominent eine «30» auf das Jubiläum aufmerksam machen, das 2020 gefeiert wird, sagte der Leiter des Landesmarketing MV, Peter Kranz. Er enthüllte zusammen mit dem Chef der Staatskanzlei, Heiko Geue, am Donnerstag an der Autobahn 24 bei Suckow (Kreis Ludwigslust-Parchim) eines der insgesamt neun Schilder. Sie wurden an den Landesgrenzen neben der A 24 an den Autobahnen 11, 14, 19 und 20 aufgestellt. Neben der Willkommensformel ist auch das alt bekannte Markenversprechen «MV tut gut.» auf den Schildern zu sehen. Mehr dürfe auch nicht darauf stehen, um die Autofahrer nicht abzulenken, sagte Kranz.

Die bisher zu sehenden Schilder stammen aus dem Juli 2014, die neuen mit der frischeren Optik und ein paar Farbtupfern kosten rund 17 500 Euro, wie Kranz erklärte. Er bezeichnete die Schilder als eine freundliche Willkommensgeste, mit der auch viele andere Bundesländer ihre Gäste begrüßen. «Wir wollen mit den Schildern Imagewerbung machen und ein gutes Gefühl für Mecklenburg-Vorpommern vermitteln.»