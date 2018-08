Justiz : Neue Stelle für Kriminalitätsopfer: Beauftragter vermittelt

Es gibt neue Unterstützung für Opfer von Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern: Vom 3. September an soll der Opferhilfe-Beauftragte des Landes Betroffene durch den Dschungel der mehr als 100 Hilfe-Einrichtungen lotsen. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) stellte den Beauftragten Jürgen Garbe (66) am Dienstag in Schwerin vor.

von dpa

28. August 2018, 15:35 Uhr

Der pensionierte Staatsanwalt, der auch mehrere Jahre Richter am Oberlandesgericht in Rostock war, werde mit seinem Team Büros im Haus der Justiz in der Hansestadt beziehen, aber Kriminalitätsopfer im ganzen Land beraten, sagte Hoffmeister. «Er soll auch ein Reisender sein.» Zweimal in der Woche, dienstags und donnerstags, gebe es Sprechtage in Rostock. Unterstützt werde Garbe von einer Gerichtsmitarbeiterin, einer Staatsanwältin und einer pensionierten Bewährungshelferin. «Menschen, die hier im Land Opfer von Straftaten wurden, können sich an mich und mein Team wenden, wenn sie schnelle Hilfe brauchen oder zum Beispiel über ihre Rechte aufgeklärt werden wollen», sagte er.

Hoffmeister lobte die vielfältige Landschaft der Opferhilfe in Mecklenburg-Vorpommern, zu der unter anderem die psychosoziale Prozessbegleitung oder der Weiße Ring gehören. Es könne aber gerade seitens der Justiz noch mehr für Betroffene von Straftaten getan werden, sagte sie. Opferhilfe-Beauftragte gibt es nach ihren Worten bereits in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Ihre Einrichtung gehe auf eine Initiative aus der Justizministerkonferenz zurück. Neben der Beratung von Kriminalitätsopfern soll sich Garbe auch um die Vernetzung von Hilfsangeboten kümmern.