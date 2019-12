Krankenhäuser : Neue Tagesklinik für Psychiatrie in Ueckermünde

Das Ameos Klinikum Ueckermünde will ein Gebäude des historischen Krankenhauskomplexes in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zu einer Tagesklinik für Psychiatrie machen. Das bislang unsanierte Haus der einstigen «Provinzial-Irrenanstalt» liegt unmittelbar neben der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Mit dem Umbau sollen sich die räumlichen und therapeutischen Gegebenheiten für Patienten und Personal verbessern. Das Land unterstützt das Projekt laut Ministerium mit 2 Millionen Euro, die Gesamtkosten betragen rund 2,3 Millionen Euro.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Dezember 2019, 16:55 Uhr

Derzeit ist die Tagesklinik in einem Dachgeschoss untergebracht. Ihr Angebot richtet sich an Menschen mit psychischen Erkrankungen, für die eine ambulante Behandlung nicht mehr ausreicht und eine vollstationäre Therapie noch nicht erforderlich ist. Abends und am Wochenende können die Patienten zu Hause sein. Behandlungsschwerpunkte sind unter anderem Angst- und Panikstörungen, Zwangserkrankungen, Depressionen und Essstörungen.