Gesundheit : Neue Unterstützung: Ausbildung vietnamesischer Pflegekräfte

von dpa

07. Februar 2019, 12:17 Uhr

Um den Fachkräftemangel in der Kranken- und Altenpflege zu mildern, will das Wirtschaftsministerium in Schwerin die Ausbildung von zunächst maximal 50 vietnamesischen Fachkräften finanziell unterstützen. Vorgesehen sei, Krankenhäuser ab 2020 bei der Gewinnung von bis zu 10 Fachkräften sowie ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen von jeweils bis zu 20 Fachkräften zu unterstützen, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Pro Auszubildenden betrage der einmalige staatliche Zuschuss für Krankenhäuser bis zu 2000 Euro und für ambulante beziehungsweise stationäre Pflegeeinrichtungen bis zu 8000 Euro. Maximal stünden 400 000 Euro für die Förderung zur Verfügung.