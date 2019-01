Kriminalität : Neue Weihnachtsstern-Beleuchtung gestohlen

von dpa

08. Januar 2019, 10:12 Uhr

Diebe haben die am Hafen in Waren an der Müritz erstmals montierte Advents- und Weihnachtsbeleuchtung gestohlen. Es handele sich um mehrere fast drei Meter hohe, geschwungene Konstruktionen mit jeweils vier Sternen im Wert von mehreren tausend Euro, teilte die Warener Stadtverwaltung (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Dienstag mit. Der Stadthafen gilt mit vielen Lokalen und Pensionen als touristisches Zentrum des Heilbads. Der Diebstahl sei den Stadtwerken bei der Demontage der Feiertagsbeleuchtung aufgefallen.