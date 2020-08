Parteien : Neuer CDU-Landeschef auch Spitzenkandidat zur Landtagswahl

Der designierte CDU-Landeschef Michael Sack hat seinen Willen bekundet, bei der Landtagswahl 2021 als Herausforderer von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) anzutreten. «Ich möchte Euer Spitzenkandidat werden. Und ich spiele nicht auf Platz an dieser Stelle, sondern auf Sieg. Ich möchte Ministerpräsident dieses schönen Bundeslandes werden», sagte Sack am Freitagabend auf einem Sonderparteitag in Güstrow unter dem Beifall der gut 150 Delegierten.

Avatar_prignitzer von dpa

07. August 2020, 20:13 Uhr