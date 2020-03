Kommunen : Neuer Stadtpark in Rostock für Buga 2025

Fünf Jahre vor der Bundesgartenschau in Rostock hat Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) den Startschuss für die vorzeitigen Maßnahmen rund um den neuen Stadtpark an der Warnow gegeben. Der Wettbewerb für die Gestaltung könne nun beginnen, teilte sein Ministerium am Freitag mit. «Der Stadtpark ist Bestandteil der Gesamtmaßnahme «Nördliches Warnowrund», für das die Hansestadt Anfang März die Aufnahme in die Städtebauförderung beantragt hat. Die Prüfung und Bewilligung dieses Antrags sind in Bearbeitung», sagte Pegel.

27. März 2020, 16:28 Uhr

Der Stadtpark soll auf der ehemaligen städtischen Deponie entstehen. Laut Konzept soll er mit einer Größe von rund 36 Hektar zum zentralen Park in Rostock werden. Die Gesamtkosten für den Stadtpark werden mit 25 Millionen Euro veranschlagt. Rostock hatte im September 2018 den Zuschlag für die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 erhalten.