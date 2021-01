Fußball : Neuer Termin für Rostocks Auswärtsspiel in Lübeck

Der Deutsche Fußball-Bund hat das ausgefallene Auswärtsspiel der Drittliga-Fußballer des FC Hansa Rostock gegen den VfL Lübeck neu angesetzt.

Rostock | Das erste Punktspiel zwischen den beiden Clubs soll nun am 9. Februar (19.00 Uhr) an der Lübecker Lohmühle ausgetragen werden. Die Partie hätte ursprünglich am 16. Januar stattfinden sollen, wurde aber wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. ...

