Landtag : Neues AfD-Meldeportal für Neutralitätsverletzung an Schulen

Die umstrittene Meldeplattform der AfD für Verletzungen der politischen Neutralität von Schulen gibt es seit Montag auch in Mecklenburg-Vorpommern. Schüler, Eltern und Lehrer könnten die AfD informieren, wenn sie das Gebot der Ausgewogenheit an ihrer Schule verletzt sehen, sagte der Landesvorsitzende der AfD, Leif-Erik Holm, in Schwerin. Hinweise würden vertraulich behandelt, AfD-Politiker anschließend das Gespräch mit der Schule suchen. Es werde keine Veröffentlichung von Vorfällen geben. Es handele sich nicht um einen Pranger.

von dpa

26. August 2019, 13:00 Uhr

AfD-Meldeportale dieser Art gibt es seit einigen Monaten in mehreren Bundesländern, etwa in Hamburg, Bremen, Berlin und Brandenburg. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) äußerte sich kritisch: «Aus den Erfahrungen anderer Bundesländer wissen wir, dass ein solcher Lehrer-Pranger den Frieden an den Schulen erheblich gefährdet.» Es gebe bereits bewährte Beschwerdewege bei möglichen Verstößen gegen das Neutralitätsgebot in den Schulen. Die Linke warf der AfD vor, zu Denunziantentum aufzurufen.