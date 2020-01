Geschichte : Neues Kartenspiel: «Stasi raus, es ist aus»

Ein neues Kartenspiel soll an die Eroberung der Stasi-Zentrale vor 30 Jahren im damaligen Ost-Berlin erinnern. Die Entwicklung von «Stasi raus, es ist aus» wurde vom Stasi-Unterlagen-Archiv sowie dem Berliner DDR Museum gefördert, wie das Museum am Montag mitteilte. In dem Spiel sollen die Teilnehmer demnach als Stasi-Mitarbeiter möglichst viele Unterlagen vernichten. Durch diese Perspektive solle der Wert der Dokumente für die Aufarbeitung der Geschichte in den Blick gerückt werden, hieß es.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Januar 2020, 15:10 Uhr

Das von Michael Geithner und Martin Thiele-Schwez (Playing Historie) entwickelte Spiel wird an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin in der früheren Stasi-Zentrale vorgestellt. Ab 15. Januar soll es im Shop des DDR-Museums erhältlich sein. Das Stasi-Unterlagen-Archiv hat dazu ein Begleitheft erarbeitet, das Methoden der Stasi erläutert.

Vor 30 Jahren, am 15. Januar 1990, retteten Demonstranten beim Sturm auf die Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg einen Großteil der Stasi-Unterlagen vor der Vernichtung. Von hier aus hatte das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) als «Schild und Schwert der Partei» die Herrschaft der SED gesichert. In den Stasi-Zentralen der DDR-Bezirke hatten Bürgerrechtler bereits zuvor zahlreiche Papiere gesichert.

An dem Jahrestag besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das frühere Stasi-Ministerium. Er will sich an dem historischen Ort das Archiv mit den Stasi-Unterlagen und dessen Arbeit erläutern lassen und an einer Diskussion teilnehmen. Steinmeier wird vom Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, begleitet.