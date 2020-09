Theater : Neues Leitungsteam für Mecklenburgisches Staatstheater

Das Mecklenburgische Staatstheater mit seinen Standorten in Schwerin und Parchim bekommt ein neues Leitungsteam. Der designierte Generalintendant Hans-Georg Wegner, der sein Amt zur Spielzeit 2021/2022 antritt, stellte seine Mannschaft am Dienstag vor. Danach wird die bisherige Schweriner Leitende Dramaturgin Nina Steinhilber neue Schauspieldirektorin. Sie machte sich unter anderem durch ihre Bühnenbearbeitung von Saša Stanišićs Erfolgsroman «Vor dem Fest» einen Namen, so das Theater.

Avatar_prignitzer von dpa

01. September 2020, 16:34 Uhr