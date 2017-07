Schulen : Neues Schulgartenprojekt soll gesunde Ernährung fördern

Mit einem neuen Schulgartenprojekt soll die gesunde Ernährung von Schülern gefördert werden. Wie die Krankenkasse AOK am Montag mitteilte, wird das Präventionsangebot «Gemüseackerdemie» an einer Förderschule in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) erstmals im Nordosten umgesetzt. Kernpunkte des Projekts, das sich an Schüler der 3. bis 8. Klasse richtet, seien die Themen gesunde Ernährung, nachhaltiger Konsum und Wertschätzung von Lebensmitteln, hieß es. Die AOK und der Verein Ackerdemia setzten das Angebot gemeinsam um.