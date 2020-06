Bau : Neues Stadtarchiv fast fertig: Eröffnung Anfang 2021

Greifswalds neues Stadtarchiv steht. Bezugsfertig ist es aber erst, wenn in den Räumen das richtige Klima herrscht. Das dauert - trotz einer modernen Klimaanlage.

Avatar_prignitzer von dpa

11. Juni 2020, 11:59 Uhr

Das Gebäude des neuen Stadtarchivs in Greifswald ist fast fertig. Lediglich Restarbeiten seien noch zu erledigen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Voraussichtlich im Juli werde die Klimaanlage in Betrieb genommen. Erst nach mehreren Wochen seien die richtigen klimatischen Bedingungen für das Archivgut erreicht. Im September soll der Einzug in mehreren Phasen beginnen. Endgültig eröffnet wird das Haus nach jetziger Planung Anfang 2021.

Das viergeschossige Gebäude hat nach Angaben der Stadtverwaltung eine Grundfläche von etwa 400 Quadratmetern. Das Erdgeschoss beherbergt einen großen Lesesaal, der über verschiebbare Wände auch eine größere Veranstaltungsfläche ermöglicht. Vor dem Gebäude steht ein Kunstwerk des Greifswalder Holzbildhauers Eckhard Labs, «Das Lesezimmer».

Die Stadt will auch das Archiv des Standesamtes in dem Gebäude unterbringen. Zudem plant die Landesregierung, dort das Pommersche Archivzentrum anzusiedeln. Die Nordkirche erwägt den Angaben zufolge, das Landeskirchliche Archiv unterzubringen.

Die Energie für den Heiz- und Kühlbetrieb wird über eine Wärmepumpenanlage gewonnen, für die zehn Sonden fast 100 Meter tief ins Erdreich gepresst wurden. Eine Photovoltaikanlage sorgt zusätzlich für Strom. Bedingt durch notwendige Neuausschreibungen einiger Bauleistungen kam es der Stadt zufolge zu Verzögerungen im Bauablauf. Die Gesamtkosten stiegen auf rund 8 Millionen Euro. Das Land steuert 3,67 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln bei.

An dem europaweiten Planungswettbewerb für den Neubau des Stadtarchivs hatten sich 36 Büros beteiligt. Umgesetzt wurde das Konzept des Dresdner Architekturbüros Code Unique Architekten GmbH.