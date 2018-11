Unfälle : Neun Verletzte bei Auffahrunfall nahe Groß Lüsewitz

von dpa

11. November 2018, 10:47 Uhr

Bei einem Auffahrunfall nahe Groß Lüsewitz im Landkreis Rostock sind neun Menschen verletzt worden - darunter vier Kinder. Der Polizei zufolge waren an dem Unfall auf der Bundesstraße 110 zwischen Rostock und Sanitz am Samstagabend drei Autos beteiligt. Aufgrund eines Wildunfalls auf der gleichen Strecke hatte sich ein Rückstau gebildet, auf dessen Ende einer der Autofahrer auffuhr. Alle neun Insassen der drei Wagen wurden leicht verletzt. Auch vier Kinder im Alter von zwei, sechs, elf und 14 Jahren waren unter den Verletzten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.