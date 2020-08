Schifffahrt : Neustart von Aida Cruises am 6. September

Nach der kurzfristigen Absage des Saisonstarts der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises wegen fehlender Genehmigungen der italienischen Regierung plant das Unternehmen den Neustart nun für Anfang September. Wie das Unternehmen am Montag in Rostock berichtete, liege die Zustimmung aus Italien für die Neustartkonzepte inzwischen vor. Danach soll am 6. September in Kiel das Schiff «Aidablu» zu einer Kurzreise Richtung Norwegen und Dänemark ablegen. Weitere siebentägige Reisen seien von Hamburg aus mit der «Aidaperla vom 12. September an zu den norwegischen Fjorden geplant.

Avatar_prignitzer von dpa

10. August 2020, 09:36 Uhr