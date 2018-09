Theater : Neustrelitzer starten Saison mit Uraufführung

Das Theater in Neustrelitz startet am Samstag mit einer Uraufführung in die neue Spielzeit. In dem Schauspiel «Falladas Traum» verschmelzen Lebensszenen des Schriftstellers Hans Fallada (1893-1947) mit Figuren aus seinem Roman «Wolf unter Wölfen». Falladas Romanfigur Wolf kommt darin nach Berlin und erlebt dort eine Gesellschaft, die sich schier endlos amüsiert, während Firmen zusammenbrechen, die Inflation einsetzt und ein Militärputsch vorbereitet wird. Das zweistündige Schauspiel spielt im Berlin des Jahres 1923, ist revue-artig inszeniert und stammt von Gregor Edelmann.

von dpa

08. September 2018, 01:06 Uhr

Der Berliner ist unter anderem durch die ZDF-Serie «Der letzte Zeuge» als Drehbuchautor bekannt geworden. Die Uraufführung ist zugleich die erste Regiearbeit der neuen Schauspieldirektorin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz, Tatjana Rese.

Fallada schrieb den Roman «Wolf unter Wölfen» 1937 an seinem Wohnort in Carwitz unweit von Neustrelitz. Der Roman gilt als Gesellschaftsporträt und Chronik einer dramatischen Zeitenwende, die Fallada vor allem anhand des Schicksals der «kleinen Leute» erzählt. Aus dem Leben des Schriftstellers ist zudem bekannt, dass er in den 1920er Jahren durch Berlin zog und auch Probleme mit Alkohol und Drogen hatte.

Im Zuge der Aufführungen des Elf-Personen-Stücks wird in der Alten Kachelofenfabrik auch eine vierteilige Defa-Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1964 gezeigt, in dem Armin Mueller-Stahl die Hauptrolle spielte. Zur Aufführung des letzten Teils am 4. Oktober wird Mueller-Stahl in Neustrelitz zu einem Filmgespräch erwartet.