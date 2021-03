Regierung : Neuverteilung der EU-Agrarhilfen: Backhaus kritisiert Grüne

Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat den Grünen vorgeworfen, mit überzogenen Forderungen die Verhandlungen zur nationalen Umsetzung der EU-Agrarpolitik zu verzögern.

Schwerin | „Was uns als Länder eint, ist der Wunsch, eine andere Landwirtschaftspolitik auf den Weg zu bringen - hin zu mehr Umweltschutz, Artenvielfalt und hin zu sauberem Wasser. Dies ist aber nicht mit der Brechstange zu erreichen“, sagte Backhaus am Donnerstag in Schwerin. In der Nacht zuvor war eine Sonder-Agrarministerkonferenz abgebrochen und auf kommende...

