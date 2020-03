Parteien : Neuwahl von MV-CDU-Parteichef: Etappensieg für Ministerin

In der Vorstellungsrunde um den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern hat sich erstmals ein Kreisvorstand hinter Katy Hoffmeister gestellt. In Gnoien im Landkreis Rostock bekam Hoffmeister am Freitagabend 13 von 14 Stimmen des Vorstandes, wie Kreissprecher Hannes Dettmann mitteilte. Der Ueckermünder CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor erhielt damit erstmals nicht die Mehrheit. Zuvor hatten ihn Vorstände der zwei Verbände in Vorpommern sowie der Stadtverband Schwerin zu ihrem Favoriten gekürt.

Avatar_prignitzer von dpa

06. März 2020, 21:27 Uhr

«Das ist ein starkes Signal für unsere Katy», sagte Dettmann am Freitag. Hoffmeister wohnt in Bad Doberan und ist Vize-Chefin des Kreisverbandes. Zuvor hatten der 27-jährige Amthor und die 46-jährige Landesjustizministerin jeweils mehr als eine Stunde lang ihre Positionen dargelegt und Fragen beantwortet.

Nun fehlen noch die drei mecklenburgischen Kreisverbände sowie der Stadtverband Rostock. Diese Abstimmungen sind jedoch nicht bindend, die endgültige Entscheidung treffen die Delegierten am 28. März auf einem Sonderparteitag der Landes-CDU in Rostock-Warnemünde.

Der bisherige Landesparteichef der rund 5000 Christdemokraten, Vincent Kokert aus Neustrelitz, hatte vor kurzem aus persönlichen Gründen alle Parteiämter niedergelegt. Bis zur Neuwahl führt der bisherige Parteivize und Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg die Partei kommissarisch.