Wetter : Niedriger Müritz-Pegel führt zu ersten Einschränkungen

Die Trockenheit hat zu ersten Einschränkungen bei der Fahrgastschifffahrt auf der Müritz und den großen Seen geführt. Wegen niedrigen Wasserstandes dürfen laut Wasser- und Schifffahrtsamt nur noch Schiffe mit weniger als 1,20 Meter Tiefgang den Eldenburger Kanal passieren, wie Sprecher der beiden großen Schifffahrtsanbieter in Waren am Montag erklärten. Vorher war ein Tiefgang von 1,40 Metern erlaubt.

Avatar_prignitzer von dpa

21. September 2020, 15:54 Uhr