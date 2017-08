Gesellschaft : Noch verhaltene Reaktionen in MV auf «Ehe für alle»

Die im Juni beschlossene und deutschlandweit meist mit Freude aufgenommene «Ehe für alle» hat in den Standesämtern Mecklenburg-Vorpommerns bislang nur zu verhaltenen Reaktionen geführt. «Wir haben einige telefonische Anfragen», hieß es am Montag aus dem Schweriner Rathaus. Ein Grund für die geringe Resonanz könnte sein, dass es noch bis Anfang Oktober dauern wird, bis das Gesetz in Kraft tritt. Termine seien jedenfalls in Schwerin ebenso wenig wie in Rostock nicht vereinbart worden. «Auf Grund der bisherigen Nachfragen wird mit einer hohen Resonanz ab Oktober gerechnet», sagte Rostocks Sprecherin Kerstin Kanaa.