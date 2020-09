Energie : Nord-Kammern: Windkraft auf See muss beschleunigt werden

Die Europäische Union will die Stromerzeugung aus Offshore-Windenergie erheblich ausweiten, um ihre Klimaziele zu erreichen. Damit kommen auf die norddeutschen Bundesländer große Aufgaben zu, für die sie klare Rahmenbedingungen benötigen, heißt es in einem am Dienstag in Hamburg veröffentlichten Positionspapier der IHK Nord. «Um die anvisierten Ziele zu erreichen, muss der Ausbau rasant beschleunigt werden», sagte Janina Marahrens-Hashagen, Vorsitzende der IHK Nord, in der zwölf norddeutsche Industrie- und Handelskammern zusammengeschlossen sind.

Avatar_prignitzer von dpa

22. September 2020, 15:15 Uhr