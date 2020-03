Gesundheit : Nordeuropa-Festival Nordischer Klang wegen Corona abgesagt

Das für Anfang Mai geplante internationale Kulturfestival Nordischer Klang in Greifswald ist wegen der Corona-Pandemie für 2020 abgesagt worden. Wie die Universität Greifswald am Dienstag mitteilte, fehle die Sicherheit, das Nordeuropa-Festival auch wirklich stattfinden zu lassen. «Angesichts der internationalen Lage ist diese bedauerliche Entscheidung unabwendbar», erläuterte Festivalleiter Marko Pantermöller. Die Musik- und Kulturschaffenden aus neun Ländern, die hätten auftreten sollen, seien in ihren Ländern Reiserestriktionen ausgesetzt und die gesundheitlichen Prämissen für das Kulturleben Anfang Mai derzeit völlig unabschätzbar.

Avatar_prignitzer von dpa

24. März 2020, 12:20 Uhr

Bei dem Festival, auf dem zuletzt rund 8000 Besucher gezählt wurden, ist traditionell eine große Bandbreite zu hören und sehen: Jazz, Pop, Elektro und experimentelle Musik, aber auch Folk, Gammeldans und Klassik. Hinzu kommen Ausstellungen, Filme, Lesungen und Theater.