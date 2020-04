Musik : Nordkirche plant Internet-Konzert mit «Oster- Hoffnung-Chor»

Avatar_prignitzer von dpa

01. April 2020, 15:46 Uhr

Die Nordkirche hat ein digitales Chorprojekt gestartet. Am Ostersonntag sei der erste Auftritt des «Oster- Hoffnungs-Chors» im Internet geplant, teilte die Nordkirche am Mittwoch mit. Er freue sich, dass mit diesem Projekt die Freude am gemeinsamen Singen und die Osterfreude erlebbar würden und hoffe auf möglichst viele Mitsängerinnen und Mitsänger, sagte der Schleswiger Bischof Gothart Magaard. Geplant sei nach dem Ende der Corona-Krise ein öffentliches Konzert mit allen beteiligten Sängerinnen und Sänger, sagte eine Sprecherin der Nordkirche.