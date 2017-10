Kirche : Nordkirche: Spenden künftig online nachvollziehbar

Wer wissen will, was mit seiner Spende in der Kirche passiert, kann dies jetzt im Internet nachlesen. Die Nordkirche informiere auf der neuen Seite www.kollekten.de, wofür die Sonntagskollekten in den Gottesdiensten der rund 1000 Kirchengemeinden im Norden bestimmt sind, teilte ein Sprecher am Freitag in Schwerin mit. Mehr als 100 Projekte würden vorgestellt, die Kirchengemeinden für Kollekten in ihren Gottesdiensten auswählen können.