Kirche : Nordkirche unterstützt Opfer des Zyklons «Idai»

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland unterstützt die Opfer des Zyklons «Idai» in Mosambik, Malawi und Simbabwe mit einer Soforthilfe in Höhe von 15 000 Euro. Die aktuellen Hilfsmaßnahmen der Diakonie und Katastrophenhilfe sollen damit gefördert werden. Die Pakete können das Überleben der Familien in Sofala, einer stark betroffenen Region in Mosambik, für zwei Monate sicherstellen. In ihnen befinden sich Lebensmittel, Moskitonetze, Wasserreinigungssets, Hygieneartikel und Material zum Kochen.

von dpa

02. April 2019, 16:44 Uhr

«Hunderttausende sind dort durch den Wirbelsturm und die anschließenden Überschwemmungen obdachlos geworden; mittlerweile ist auch die Cholera ausgebrochen», sagte die Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt laut Pressemitteilung. Die Zahl der von Seuchen und Krankheiten Betroffenen steigt weiter an.

Der Zyklon «Idai» hatte am 15. März weite Teile von Mosambik, Malawi und Simbabwe verwüstet und mit heftigen Regenfällen vor allem in Mosambik riesige Landstriche unter Wasser gesetzt. Die offizielle Zahl der Toten ist nach Angaben der Regierung in Mosambik inzwischen auf 598 gestiegen.