Kirche : Nordkirche verliert weniger Mitglieder als in den Vorjahren

von dpa

20. Juli 2018, 12:52 Uhr

Die Nordkirche verliert weiterhin Mitglieder, der Schwund fällt aber geringer aus als in den Vorjahren. 2017 seien 2,028 Millionen Mitglieder registriert worden, rund 36 000 weniger als im Jahr zuvor, teilte die Nordkirche am Freitag in Schwerin mit. 2016 sei noch ein Rückgang um 39 500 Protestanten verzeichnet worden, 2014 sogar um 47 500. Zum größten Teil gingen die Mitglieder der Kirche zufolge durch Austritte verloren, etwa wegen des bundesweit veränderten Einzugsverfahrens der Kirchensteuer auf Kapitalerträge. 2017 haben demnach rund 25 700 Menschen ihren Austritt erklärt, 2014 seien es fast 37 000 gewesen. Das Gebiet der Nordkirche umfasst die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.