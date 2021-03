Parteien : Nordost-CDU trauert um Bundestagsabgeordnete Karin Strenz

Der Tod der CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz sorgt in der Führung der Landes-CDU für Trauer und Bestürzung.

Schwerin | „Die Nachricht kam unerwartet und hat große Betroffenheit ausgelöst. Der frühe Tod von Karin Strenz ist zweifelsohne eine menschliche Tragödie“, heißt es in einer am Montag in Schwerin verbreiteten Erklärung des Landesvorsitzenden Michael Sack. Er sprach dem Ehemann und den Angehörigen seine Anteilnahme aus. Bis 2005 war Strenz Mitglied des CDU-Landes...

