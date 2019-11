Parteien : Nordost-CDU wählt neuen Landesvorstand: Parteitag in Binz

Die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern wählen auf einem Parteitag an diesem Freitag und Samstag in Binz auf Rügen einen neuen Landesvorstand. Viele neue Gesichter sind allerdings nicht zu erwarten. Für den Landesvorsitz kandidiert bislang nur der jetzige Parteichef Vincent Kokert. Der 41-jährige Neustrelitzer führt die Nordost-CDU seit April 2017 und ist zugleich Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Auch die jetzigen Stellvertreter Martina Liedtke, Eckhardt Rehberg und Sascha Ott sowie Schatzmeister Dietrich Monstadt stellen sich erneut der Wahl, die alle zwei Jahre stattfindet. Für die 15 Posten als Beisitzer im Landesvorstand kandidieren bisher 19 Christdemokraten.

Avatar_prignitzer von dpa

29. November 2019, 03:51 Uhr

Am Samstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Gast auf dem Parteitag in ihrem Wahlkreis erwartet. Die etwa 170 Delegierten wollen erstmals ein eigenes Grundsatzprogramm für die Union in Mecklenburg-Vorpommern beschließen. «Wir wollen den Menschen damit sagen, wo die CDU bis 2030 hinsteuert», sagte Generalsekretär Wolfgang Waldmüller.

Es enthalte neben den Leitlinien der Bundes-CDU auch eigenständige Leitsätze für Mecklenburg-Vorpommern, etwa zur Kommunalpolitik, zu Bildung und Gesundheit, zur Natur, Landwirtschaft und Fischerei sowie zur Geschichte. Das Programm wurde Waldmüller zufolge fast zwei Jahre lang in der Partei diskutiert. Es sei von den Mitgliedern so ausgiebig beraten worden, dass sich jeder darin wiederfinden könne, sagte er. Aus dem Grundsatzprogramm entstehe das Wahlprogramm für 2021. Die CDU ist mit rund 5200 Mitgliedern die größte Partei im Nordosten.