Bau : Nordost-Modellprojekt soll Baukultur und Tourismus fördern

In Neustrelitz an der Mecklenburgischen Seenplatte) wird an diesem Montag ein Modellvorhaben für Baukultur und Tourismus gestartet. Eine hohe Qualität beim Bauen kann das Image einer Region steigern und so den Tourismus befördern, teilten die Veranstalterer am Donnerstag in Neustrelitz mit. Mecklenburg-Strelitz ist die einzige Region aus Mecklenburg-Vorpommern unter acht Bundes-Modellprojekten des Forschungsfeldes «Experimenteller Wohnungs- und Städtebau» (ExWoSt) des Bundesbauministeriums. Beteiligt sind unter anderem die Architektenkammer MV, Touristiker, Planer, Landkreis und Kommunen. Das Projekt soll zwei Jahre laufen.