Parteien : Nordost-SPD nominiert Kandidaten für Europawahl 2019

Mecklenburg-Vorpommern stellt bislang drei Abgeordnete im EU-Parlament, eine davon gehört der SPD an, Iris Hoffmann. Nach dem Willen der Parteispitze soll sie erneut antreten. Doch der Weg ist voller Hürden.

von dpa

29. September 2018, 08:42 Uhr

Die SPD Mecklenburg-Vorpommerns nimmt Kurs auf die Europawahl im Mai kommenden Jahres. Auf der Landesvertreterversammlung am Samstag (10.00 Uhr) in Güstrow wird dafür der Kandidat oder die Kandidatin des Landesverbandes nominiert. Nach dem Willen des Vorstandes soll erneut Iris Hoffmann aus Bad Doberan antreten. Die 55-jährige Schatzmeisterin der Partei war 2014 ins EU-Parlament gewählt worden. Ein Gegenkandidat habe sich im Vorfeld der Konferenz nicht gemeldet, hieß es.

Zudem steht in Güstrow die Wahl der Delegierten zur Bundeskonferenz im Dezember an, auf der die Listenplätze der SPD-Bewerber bestimmt werden. Da es keine Direktwahl gibt, entscheidet die Reihenfolge darüber, wer für die jeweilige Partei in das EU-Parlament einzieht. Mit gut 3100 Parteimitgliedern besitzt der vergleichsweise kleine Landesverband im Nordosten wenig Einfluss und ist auf Unterstützung anderer Länder angewiesen, wenn Hoffmann einen aussichtsreichen Platz bekommen soll.

2014, als die SPD bundesweit 27,3 Prozent erreichte, war Hoffmann auf Platz 26 nur knapp in das Parlament gerutscht. Der mitgliederstarke Landesverband Nordrhein-Westfalen stellt sechs der 27 SPD-Abgeordneten. Angesichts aktueller Umfragewerte befürchten ostdeutsche SPD-Politiker, dass im neuen EU-Vertretung in Straßburg von 2019 an keine Sozialdemokraten mehr aus den neuen Bundesländern sitzen könnten. Dem EU-Parlament gehören 96 deutsche Politiker an, drei davon aus Mecklenburg-Vorpommern.