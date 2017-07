Parteien : Nordost-SPD stellt sich neu auf: Schwesig löst Sellering ab

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Als Reaktion auf den überraschenden Rückzug von Erwin Sellering aus der Politik formiert sich die Führung der SPD in Mecklenburg-Vorpommern neu. Auf einem Sonderparteitag heute in Linstow (Landkreis Rostock) soll Manuela Schwesig zur neuen Landesvorsitzenden gewählt und offiziell für das Amt der Regierungschefin nominiert werden. Die Wahl zur Ministerpräsidentin ist dann für diesen Dienstag im Landtag in Schwerin geplant. Schwesig tritt an der Spitze von Land und Partei an die Stelle Sellerings. Bei dem 67-Jährigen hatten die Ärzte eine schwere Krebserkrankung diagnostiziert. Daraufhin kündigte Sellering, der seit 2007 Landesparteichef und seit 2008 auch Ministerpräsident war, den Abschied aus beiden Ämtern an.

SPD MV

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 00:05 Uhr