Umwelt : Nordosten bei Bundesförderung für E-Ladesäulen Schlusslicht

Mecklenburg-Vorpommern steht trotz großer Entfernungen bei der Bundesförderung für Elektro-Ladesäulen ganz hinten. Das neu gestartete Förderprogramm sieht für den Nordosten wie auch für das Saarland je 250 Normal- und 20 Schnelladepunkte vor, erklärte Anne Wurm von der Nationalen Organisation Wasser und Brennstoffzellentechnologie GmbH (NOW) am Donnerstag in Neustrelitz auf einer E-Mobilität-Fachtagung. Die NOW koordiniert die Förderung für das Bundesverkehrsministerium. In Nachbarländern wie Brandenburg sollen 375 Ladepunkte und Schleswig-Holstein 486 Ladepunkte mit bis zu 3000 Euro gefördert werden. Die Förderung gilt als wichtig, weil Ladesäulen mit Anfahrschutz und Zubehör mehrere 10 000 Euro kosten.