Tourismus : «Normaler» Stau für Urlauber auf dem Weg durch MV

Urlauber und Ausflügler mussten sich am Sonntag bei ihrer Fahrt auf den Autobahnen zum Teil in Geduld üben. Auf den Straßen des Landes kam es wegen des Urlaubsverkehrs zu leichten Verkehrsbehinderungen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Rostock sagte. Allerdings sei das Aufkommen auf den Straßen nicht sonderlich auffällig. «Es war jedenfalls nicht mehr als sonst an einem An- und Abreisetag im Sommer. Das gehört dazu und ist das ganz normale Saisongeschäft.» Bauarbeiten auf den Autobahnen verlangsamten den Verkehrsfluss zusätzlich.

Avatar_prignitzer von dpa

28. Juni 2020, 14:30 Uhr

Deutlich langsamer ging es deshalb auf der A19 im Bereich Alt Schwerin und Malchow sowie auf der A20 rund um Tribsees zu. Dort mussten Autofahrer zeitweise eine Verzögerung von mehr als 60 Minuten hinnehmen. Am Wochenende sind sechs der 16 Bundesländer in ihre Sommerferien gestartet. Mecklenburg-Vorpommern zählt wegen der Mecklenburger Seenplatte und der Ostsee dabei zu den beliebtesten Urlaubszielen.