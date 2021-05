Demonstrationen : NPD-Aufzug in Greifswald: Ausschluss Auswärtiger

Nach zehn Jahren demonstriert die NPD wieder in Greifswald. Nicht alle Angereisten durften teilnehmen.

Greifswald | Gegenaktionen und strenge Corona-Regeln sind der rechtsextremen Partei NPD bei einer Demonstration am Samstag in Greifswald in die Quere gekommen. Rund 80 Menschen mussten laut Polizei unverrichteter Dinge in Richtung Berlin und Brandenburg abreisen, weil sie entgegen der Corona-Landesverordnung nach Mecklenburg-Vorpommern eingereist waren. Der Aufzug...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.