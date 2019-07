Soziales : Nur geringe Renten in MV

Rentner in Mecklenburg-Vorpommern müssen im bundesweiten Vergleich weiter mit einer im Schnitt kleinen Rente auskommen. Wie die Deutsche Rentenversicherung am Dienstag berichtete, lag der durchschnittliche monatliche Zahlbetrag einer Altersrente Ende 2018 nach mindestens 35 Versicherungsjahren in Euro im Nordosten bei 1113 Euro. MV lag damit im bundesweiten Vergleich auf dem drittletzten Platz. Gleichzeitig gab es auch einen erheblichen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Während Männer immerhin auf einen Betrag von 1214 Euro kamen, mussten sich Frauen im Schnitt mit 997 Euro zufriedengeben.

von dpa

09. Juli 2019, 16:49 Uhr

Bei der Höhe der Altersrenten gab es auch in Deutschland insgesamt starke regionale Unterschiede. Am höchsten war sie demnach im Saarland mit einem Zahlbetrag von 1343 Euro, am niedrigsten in Thüringen mit 1102 Euro. Männer kamen im bundesweiten Schnitt auf 1362 Euro, Frauen auf 991 Euro.

Diese Daten beinhalteten den Angaben zufolge nicht sehr niedrige Renten etwa von Hausfrauen und Selbstständigen, die auch nur kurz in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Bezieht man alle mit ein, ergab sich im vergangenen Jahr bundesweit eine durchschnittliche Altersrente von 905 Euro im Monat, wie die «Bild»-Zeitung (Dienstag) berichtete.