Kriminalität : Nur verzählt: Einkaufswagen doch nicht gestohlen

15. April 2020, 10:49 Uhr

Der vermeintliche Diebstahl von 40 Einkaufswagen eines Supermarktes in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat sich als Zählfehler entpuppt. Nach Angaben des betroffenen Marktes sind bei einer nochmaligen Zählung keine Fehlbestände festgestellt worden, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Mittwoch mitteilte. Die Marktleitung werde die am vergangenen Freitag gestellte Strafanzeige nun schriftlich zurückziehen.