Soziales : Nur wenige Langzeitarbeitslose in MV finden regulären Job

Langzeitarbeitslose finden in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern nur selten einen neuen, regulären Job. Bei denjenigen, die im vergangenen Jahr Arbeit fanden, war es nur in rund jedem achten Fall eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Dies geht aus der Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann hervor, die der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Berlin vorlag. Bundesweit nahmen 12,2 Prozent eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt auf. In Mecklenburg-Vorpommern waren es 12,7 Prozent, wie ein Sprecher der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit sagte.