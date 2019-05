Kriminalität : Obduktionsergebnis von totem Säugling in Rostock erwartet

von dpa

27. Mai 2019, 06:11 Uhr

Die Ermittlungen nach dem Fund eines toten Babys in Rostock-Lichtenhagen werden am Montag fortgesetzt. Im Laufe des Vormittags sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Ergebnisse der Obduktion vorliegen. Die Polizei nahm am Sonntagnachmittag eine Tatverdächtige fest. Sie ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler die Mutter des Babys. Die 26-Jährige wurde zunächst in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zu den Umständen der Geburt sowie zur Todesursache des Säuglings waren am Sonntagabend noch nicht abgeschlossen. Eine Fußgängerin hatte die Babyleiche am Samstag gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Babys feststellen.