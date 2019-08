Forschung : «Ocean Technology Campus» in Rostock kommt

Rostock soll sich zu einem weltweit beachteten Zentrum der Unterwasserforschung entwickeln. Die Voraussetzungen dafür werden nun mit dem «Ocean Technology Campus» geschaffen.

09. August 2019

Nach rund sechsjähriger Planung ist in Rostock der symbolische Startschuss für den «Ocean Technology Campus» (OTC) abgegeben worden. Das Herzstück des Projekts sei ein Unterwassertestfeld - das sogenannte «Digital Ocean Lab» (DOL) - beim bereits bestehenden künstlichen Riff vor der Küste Nienhagens westlich von Rostock, sagte Projektleiter und Chef des Rostocker Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung (IGD), Uwe von Lukas, am Freitag bei einem Kongress zum Thema Unterwassertechnologie. Gleichzeitig soll im Fracht- und Fischereihafen ein Forschungsneubau errichtet werden.

Durch den Schulterschluss zwischen Industrie und Forschung, bereits ansässigen Firmen und Neuansiedlungen werde sich ein Campus für Meeres- und Tiefseetechnologie etablieren, zeigte sich von Lukas sicher. Er ging von Gesamtinvestitionen von rund 60 Millionen Euro aus, das Geld stamme von Bund und Land. «Die letzten formalen Hürden sind genommen.»

Der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Reimund Neugebauer, sprach von einem Meilenstein auf dem Weg zur nachhaltigen Nutzung der Meere. Darüber hinaus sei der Campus ein wichtiger Schritt für die gezielte Stärkung der Leistungsfähigkeit Deutschlands im Wettbewerb der maritimen Technologien sowie der schnellen Überführung von Forschungsergebnissen in die Anwendung.

«Die erschwerten Bedingungen im und unter Wasser erfordern intensive Praxistests», sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD). Bislang sei es kaum möglich, Unterwassertechnik in realen Szenarien zu testen. In Rostock solle dies Wirklichkeit werden. «Wir schaffen damit ein Alleinstellungsmerkmal für die maritime Forschung in Deutschland und der Welt und sorgen somit dafür, dass Rostock auch für hoch qualifizierte Fachkräfte und den wissenschaftlichen Nachwuchs attraktiv wird.»

Durch das große Testfeld und die verschiedenen möglichen Anwendungen sei es ein dieser Form ein einmaliges Projekt, erklärte von Lukas. «Wir können hier den künftigen Nutzern sehr effizient die notwendigen Szenarien anbieten.» Die Nutzer stünden bereit. «Spannende Ansiedlungsprojekte von Hightech-Unternehmen laufen bereits und zahlreiche innovative Arbeitsplätze werden so in Rostock entstehen», sagte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderers Rostock Business, Christian Weiß.

Durch die Nutzung der Infrastruktur am künstlichen Riff würden bereits jetzt erste Forschungsarbeiten unter Wasser gestartet, sagte von Lukas. Auch externe Projekte könnten schon umgesetzt werden. Er ging davon aus, dass die ersten zehn Wissenschaftler unterschiedlichster Fachrichtungen in einem bereits bestehenden Gebäude im Fischereihafen im März kommenden Jahres mit ihrer Arbeit beginnen können.