Ausbildung : OECD-Studie: Neue Debatte um Berufsschulstandorte in MV

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern drängt die Landesregierung, die Berufsbildung zu stärken und neu über die Verteilung der Schulstandorte nachzudenken. «Es ist jetzt an der Reihe, dass die öffentliche Hand massiv in die Berufsschulen investiert, die Standortfrage nach dem Bedarf der Wirtschaft und den Möglichkeiten der Auszubildenden neu ausrichtet.» Das forderte am Mittwoch in Schwerin der Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände, Jens Matschenz. Unterstützung erhielt er vom CDU-Landtagsabgeordneten Wolfgang Waldmüller, der sich ebenfalls dafür aussprach, «wieder über eine Dezentralisierung der Berufsschulstandorte nachzudenken».

Avatar_prignitzer von dpa

09. September 2020, 17:09 Uhr