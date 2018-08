Agrar : Öko-Konsultationsbetriebe beraten zu Produktionsbereichen

Die zwölf Konsultationsbetriebe für den Öko-Landbau in Mecklenburg-Vorpommern beraten in den kommenden Wochen Öko-Bauern und solche, die es werden wollen. Viele der Unternehmen haben mehrere Standbeine, so dass sie an ihren Beratungstagen auch zu anderen Produktionsbereichen Auskunft geben können, wie das Agrarministerium am Mittwoch mitteilte.

von dpa

29. August 2018, 11:22 Uhr

Den Anfang macht am Donnerstag die Bio-Gärtnerei Watzkendorf bei Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) mit einem Beratungstag zum Gemüseanbau. Es folgen bis Anfang Oktober Beratungen zum Obstbau, zur Direktvermarktung, zum Ackerbau und zur Biomasseerzeugung, außerdem zur Haltung von Schweinen, Rindern, Schafen und Ziegen, Puten und Hähnchen sowie zur Produktion von Milch und Eiern.

Die Konsultationsbetriebe im Öko-Landbau sind eine Maßnahme aus dem Landesprogramm «Öko-Kompetenz Mecklenburg-Vorpommern 2020». Mit dem Programm will die Landesregierung die Entwicklung der ökologisch zertifizierten Betriebe in der Land- und Ernährungswirtschaft durch günstige Rahmenbedingungen weiter befördern.

Derzeit wirtschaften im Land 958 Bio-Landwirtschaftsbetriebe, das sind 19,3 Prozent der Agrarbetriebe im Land. Sie bestellen fast 150 000 Hektar, das sind 11,1 Prozent der Agrarfläche im Land. Mit diesem Flächenanteil liegt Mecklenburg-Vorpommern bundesweit auf dem vierten Platz hinter Brandenburg, Hessen und dem Saarland.