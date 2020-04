Agrar : Öko-Landbau hat zugenommen: Mehr Fläche und mehr Betriebe

Der Öko-Landbau ist im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern gewachsen. Die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe wuchs um 81 auf 1020, die bewirtschaftete Fläche um 11 057 Hektar auf 169 033 Hektar, wie das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Damit würden jetzt 12,6 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Nordosten ökologisch bewirtschaftet. Zusätzlich gebe es 215 biozertifizierte Verarbeitungsbetriebe wie Mühlen, Bäckereien, Schlachtbetriebe, Fleischer, Molkereien, Mostereien und Bio-Gastronomen.

Avatar_prignitzer von dpa

16. April 2020, 16:00 Uhr

Marktanalysen und Rückmeldungen aus Biobetrieben in MV zeigen dem Ministerium zufolge, dass die Corona-Krise dem deutschen Öko-Markt bisher ein Umsatzwachstum gebracht hat. Aus dem Naturkostfachhandel werde von 30 bis 60 Prozent mehr Umsatz berichtet. Der Lebensmitteleinzelhandel sei mit Abstand der wichtigste Öko-Absatzweg; dort werde seit Ende Februar deutlich mehr verkauft.

Besonders hoch sei die Umsatzsteigerung bei Getreideprodukten, Kartoffeln und Molkereiprodukten, teilte das Ministerium unter Berufung auf den DBV Ökoreport für April 2020 mit. Hingegen sei der Absatz von Öko-Fleisch-Edelteilen und Blatt-Salaten zum Beispiel in der Außer-Haus-Verpflegung eingebrochen.