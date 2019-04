Agrar : Ökolandbau in MV wächst weiter: Förderanträge bis Mitte Mai

Der Umfang ökologisch bewirtschafteter Agrarflächen nimmt in Mecklenburg-Vorpommern schneller zu als im gesamten Bundesgebiet. Wie Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch in Schwerin mitteilte, wuchs die Fläche im Jahr 2018 auf knapp 160 000 Hektar. «Ein Rekordzuwachs von über 18 500 Hektar, also circa 13 Prozent. Zum Vergleich: Der Flächenzuwachs im gesamten Bundesgebiet liegt bei rund 8 Prozent», erklärte Backhaus.

von dpa

10. April 2019, 17:57 Uhr

Damit habe Mecklenburg-Vorpommern seine Position in der Spitzengruppe der Bundesländer gefestigt. Zum Ende des Vorjahres seien 939 landwirtschaftliche Unternehmen entsprechend der EU-Ökoverordnung zertifiziert gewesen. Hinzu kämen 265 Betriebe der Ernährungsgüterwirtschaft. Im Nordosten bewirtschaften laut Backhaus nunmehr 19 Prozent aller Agrarbetriebe zusammen knapp 12 Prozent der Agrarfläche nach ökologischen Kriterien.

Wie der Minister sagte, können Landwirte, die konventionell wirtschaften und auf Öko umstellen wollen, noch bis zum 15. Mai Anträge auf Fördermittel stellen. Die Möglichkeit für Erweiterungs- und Ersetzungsanträge bestehe bis Ende Oktober.

Für die Honorierung der ökologischen Wirtschaftsweise stelle sein Ministerium in der aktuellen Förderperiode 30 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. «Damit setzen wir ein klares Signal! Der Ökolandbau ist wichtig für unser Land, die Umwelt und den Verbraucher.» Und mit Blick auf das wachsende Marktsegment sagte Backhaus, im vergangenen Jahr seien für 10,9 Milliarden Euro Bio-Lebensmittel gekauft worden. Das sei ein Plus von 5,5 Prozent zum Jahr davor.