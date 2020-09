Schulen : ÖPNV-Warnstreiks: Unterrichtsbefreiung bei langen Schulwegen

Schüler mit langem Schulweg sind wegen des Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr an diesem Dienstag vom Unterricht befreit, wenn ihr Bus oder ihre Straßenbahn nicht fährt. «Dies gilt für Schülerinnen und Schüler, die auch sonst für den täglichen Schulweg die Schülerbeförderung nutzen», teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Montag mit. Der Unterricht in den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern findet aber statt.

Avatar_prignitzer von dpa

28. September 2020, 12:43 Uhr